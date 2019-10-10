Son Dakika Haberleri: PKK'lı teröristlerin kazdığı tünel böyle görüntülendi
Son Dakika 3. Sayfa PKK'lı teröristlerin kazdığı tünel böyle görüntülendi

PKK'lı teröristlerin kazdığı tünel böyle görüntülendi

1 saat önce

PKK'lı teröristlerin kazdığı tünel böyle görüntülendiMARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesi karşısında bulunan Kamışlı kentinde terör örgütü PKK/YPG mensuplarının kazdığı tüneller görüldü.

PKK'lı teröristlerin kazdığı tünel böyle görüntülendi

MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesi karşısında bulunan Kamışlı kentinde terör örgütü PKK/YPG mensuplarının kazdığı tüneller görüldü.

Nusaybin ilçesi Kamışlı kentinde PKK'lı teröristlere ait 2 adet tünel görüntülendi. Tünellerin sınırın sıfır noktasında Nusaybin ve Kamışlı arasında bağlantı olduğu görüldü.

Öte yandan Kamışlı'dan Nusaybin ilçesinde son 1 saat içerisinde yaklaşık 20 adet havan topu atıldı. Havan topları, sınır duvarlarına düşerken, bölgede güvenlik önlemleri arttırıldı.

PKK'lı teröristlerin kazdığı tünel böyle görüntülendi

Nusaybin, Mardin, PKK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 04:25 Kaynak: İHA
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