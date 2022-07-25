PKK'lı teröristlerin kullandığı 4 katlı mağara imha edildi - Son Dakika
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PKK'lı teröristlerin kullandığı 4 katlı mağara imha edildi

25.07.2022 18:23
PKK'lı teröristlerin kullandığı 4 katlı mağara imha edildi

ERZİNCAN'da devam eden Eren Abluka-10 Şehit Jandarma Er Erdal AK Operasyonu kapsamında, bölücü terör örgütünün kullandığı 4 katlı mağara imha edildi.

ERZİNCAN'da devam eden Eren Abluka-10 Şehit Jandarma Er Erdal AK Operasyonu kapsamında, bölücü terör örgütünün kullandığı 4 katlı mağara imha edildi.

Erzincan Kemah ilçesi kırsalında 20 Temmuz 2022 tarihinde başlatılan Eren Abluka-10 Şehit Jandarma Er Erdal AK Operasyonu kapsamında; bölücü terör örgütü tarafından kullanılan 4 katlı mağara blundu. Mağara içerisinde yapılan araştırmada PKK'lı teröristler tarafından EYP düzeneği için hazırlanmış batarya blokları, mutfak tüpleri, gıda ve temizlik malzemeleri ile farklı yaşam malzemeleri ele geçirildi. Delil niteliği taşıyan malzemelere el konulurken diğer malzemeler yerinde imha edildi.


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Kaynak: DHA

Erzincan, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel PKK'lı teröristlerin kullandığı 4 katlı mağara imha edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: PKK'lı teröristlerin kullandığı 4 katlı mağara imha edildi - Son Dakika
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