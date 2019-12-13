PKK'lı teröristlerin kullandığı 9 barınak ve sığınak imha edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel PKK'lı teröristlerin kullandığı 9 barınak ve sığınak imha edildi - Son Dakika

PKK'lı teröristlerin kullandığı 9 barınak ve sığınak imha edildi

7 saat önce

Siirt'in Baykan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen 9 barınak ve sığınak imha edildi.

PKK'lı teröristlerin kullandığı 9 barınak ve sığınak imha edildi, System.String[]

Siirt'in Baykan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen 9 barınak ve sığınak imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Baykan ilçesi Tandır Dağı Kalemis bölgesinde terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla "Kıran-Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran" operasyonu başlatıldı.

Operasyon kapsamında yapılan arazi arama faaliyetinde, teröristlere ait bol miktarda gıda ve yaşamsal malzemeler ile örgütsel dokümanların bulunduğu 9 barınak ve sığınak tespit edildi.

Barınak ve sığınaklar kullanılamaz hale getirildi.

Baykan, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 04:40 Kaynak: AA
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