PKK'lı Teröristlerin Kullandığı Mağara İmha Edildi
43 dakika önce
Siirt kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bir mağara imha edildi.
Siirt kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bir mağara imha edildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca merkez Gökçebağ beldesi kırsalında terör örgütüne yönelik "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Emre Dut Operasyonu" düzenlendi.
Operasyonda, teröristlerce kullanılan 7-8 kişilik mağara tespit edildi.
Jandarma Özel Harekat ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı birliklerince mağarada yapılan aramada, bir kalaşnikof, 3 şarjör ile 138 fişek ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Ele geçirilen mühimmat ve malzemelerden delil niteliği taşıyanlar muhafaza altına alındı, diğerleri cumhuriyet başsavcısının talimatıyla olay yerinde imha edildi.
Mağara da kullanılamaz hale getirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 11:01 Kaynak: AA
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