PKK'lı teröristlerin saldırısında gazi olan bekçi Algit'i, polisler ziyaret etti - Son Dakika

PKK'lı teröristlerin saldırısında gazi olan bekçi Algit'i, polisler ziyaret etti

Cizre ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu gazi olan bekçi Emrullah Algit'i, İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Büro Amirliği polisleri ziyaret etti.

Cizre ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu gazi olan bekçi Emrullah Algit'i, İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Büro Amirliği polisleri ziyaret etti. Cizre ilçesinde 11 Haziran 2019'da PKK'lı teröristlerin sonucu gazi olan Emrullah Algit'i 19 Eylül Gaziler Günü dolaysıyla polisler ziyaret ederek, çiçek, çikolata, kolonya ve dezenfektan hediye etti. Gazi Algit, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, polislere teşekkür etti.

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