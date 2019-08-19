Son Dakika Haberleri: PKK'lı teröristlerin saldırısında yaşamını yitiren genç, toprağa verildi
Son Dakika Güncel Haber

PKK'lı teröristlerin saldırısında yaşamını yitiren genç, toprağa verildi

1 saat önce

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki terör saldırısında yaşamını yitiren 26 yaşındaki Sezer Sönmez'in cenazesi toprağa verildi.

PKK'lı teröristlerin saldırısında yaşamını yitiren genç, toprağa verildi, System.String[]
Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki terör saldırısında yaşamını yitiren 26 yaşındaki Sezer Sönmez'in cenazesi toprağa verildi.
İlçenin Çatalca Mahallesi'nde PKK'lı teröristlerce yola döşenen patlayıcının sivil aracın geçişi sırasında infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden Sönmez'in cenazesi, Hakkari'deki otopsinin ardından ailesine teslim edildi.
Sönmez'in Türk bayrağına sarılı tabutu Cumhuriyet Caddesi'ndeki Ulu Cami'ye getirildi.
Burada kılınan cenaze namazının ardından Sönmez'in cenazesi, vatandaşların tekbir getirip, "kahrolsun PKK" ve "şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları eşliğinde omuzlarda taşınarak kent merkezindeki asri mezarlığında dualarla toprağa verildi.
Cenaze törenine, Kaymakam Muhammet Fuat Türkman, Emniyet Müdürü Murat Evren, Belediye Başkanı Tahir Saklı, AK Parti İlçe Başkanı Fahri Şakar, askeri yetkililer, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.
Şemdinli, Çatalca, Hakkari, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 11:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hakkari'de teröristlerin yerleştirdiği EYP infilak etti: 1 sivil hayatını kaybetti
Tunceli'de PKK/KCK operasyonu: HDP'li başkan adayı ile birlikte 7 kişi gözaltına alındı Van Belediye Başkanı Ertan'ın terör örgütüne ait katılmadığı faaliyet ve eylem kalmamış Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı neden görevden alındı?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.8.2019 12:14:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: PKK'lı teröristlerin saldırısında yaşamını yitiren genç, toprağa verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]