PKK'lı teröristlerin şehit ettiği 8 güvenlik korucusu törenle anıldı - Son Dakika
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PKK'lı teröristlerin şehit ettiği 8 güvenlik korucusu törenle anıldı

6 saat önce

Siirt'in Baykan ilçesinde 27 yıl önce PKK'lı teröristlerce şehit edilen 8 güvenlik korucusu için anma töreni düzenlendi.

PKK'lı teröristlerin şehit ettiği 8 güvenlik korucusu törenle anıldı, System.String[]

Siirt'in Baykan ilçesinde 27 yıl önce PKK'lı teröristlerce şehit edilen 8 güvenlik korucusu için anma töreni düzenlendi.

Siirt Valiliği koordinesinde İl Jandarma Komutanlığınca, 18 Aralık 1992'de ilçeye bağlı Meşelik köyü bölgesinde terör örgütü PKK mensuplarının köy minibüsünü durdurarak şehit ettiği 8 güvenlik korucusu için Veysel Karani beldesinde tören yapıldı.

Veysel Karani Jandarma Komando Bölük Komutanlığında şehit aileleri ve vatandaşların da katılımıyla gerçekleştirilen anma töreninin ardından Veysel Karani Camisi'nde şehitler için mevlit okutuldu.

Programın sonunda vatandaşlara gül suyu ve lokum ikram edildi.

Baykan, Siirt, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 02:42 Kaynak: AA
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