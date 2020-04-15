PKK'lı teröristlerin şehit ettiği işçinin cenazesi Diyarbakır'da toprağa verildi - Son Dakika

Şırnak'ın Silopi ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan işçi Yasin Sağır'ın cenazesi, Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde defnedildi.

Silopi ilçesinin Kösreli köyü kırsalında dün yapımı süren Şure Tepe güvenlik kulesi yakınlarında terör örgütü PKK mensuplarınca yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Sağır'ın cenazesi kara yolu ile Diyarbakır'a getirildi.

Yasin Sağır'ın cenazesi, Dicle ilçesinin Pekmezciler köyünde yeni tip koronavirüs tedbirleriyle gözyaşları içinde toprağa verildi.

Ailesi ve yakınları şehidin mezarı başında dua etti.

Dün, Şırnak'ın Silopi ilçesinin Kösreli köyü kırsalında yapımı süren Şure Tepe güvenlik kulesi yakınlarında terör örgütü PKK mensuplarınca yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etmiş, patlamada Diyarbakırlı 28 yaşındaki işçi Yasin Sağır şehit olmuştu.

Saldırının ardından güvenlik güçlerince teröristlerin yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatılmıştı.