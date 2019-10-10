Son Dakika Haberleri: PKK'lı teröristlerin tüneli görüntülendi
Son Dakika Güncel PKK'lı teröristlerin tüneli görüntülendi

PKK'lı teröristlerin tüneli görüntülendi

50 dakika önce

Mardin'in Nusaybin ilçesi karşısında bulunan Kamışlı kentinde terör örgütü PKK/YPG mensuplarının kazdığı tüneller görüldü.

PKK'lı teröristlerin tüneli görüntülendi, System.String[]

Mardin'in Nusaybin ilçesi karşısında bulunan Kamışlı kentinde terör örgütü PKK/YPG mensuplarının kazdığı tüneller görüldü.

Nusaybin ilçesi Kamışlı kentinde PKK'lı teröristlere ait 2 adet tünel görüntülendi. Tünellerin sınırın sıfır noktasında Nusaybin ve Kamışlı arasında bağlantı olduğu görüldü.

Öte yandan, Kamışlı'dan Nusaybin ilçesinde son 1 saat içerisinde yaklaşık 20 adet havan topu atıldı. Havan topları, sınır duvarlarına düşerken, bölgede güvenlik önlemleri arttırıldı.

(Beril Solmuşgül - Murat Başal/İHA)

Nusaybin, Mardin, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 04:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tel Abyad'da köşeye sıkışan teröristler silahlarını bırakıp kaçtı
YPG/PKK sivilleri hedef alıyor: 9 yaralı Akçakale ve Ceylanpınar'a saldırı: 9 yaralı Pakistan, Barış Pınarı Harekatı'nda Türkiye'ye desteğini açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 17:01:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: PKK'lı teröristlerin tüneli görüntülendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]