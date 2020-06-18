PKK'lı teröristlerin yol yapan işçilere saldırısına Doğu ve Güneydoğu'dan tepki - Son Dakika

Şırnak, Diyarbakır, Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta bazı sivil toplum kuruluşu ile siyasi parti temsilcileri, Şırnak'ın Silopi ilçesinde yol yapım çalışması yürüten yüklenici firmaya ait araca yönelik saldırıda 4 işçiyi şehit eden terör örgütü PKK'yı lanetledi.

Diyarbakır İnanç Özgürlüğü Platformu Koordinatörü İbrahim Gökdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK'nın masum insanları katlettiğini söyledi.

Teröristlerin 40 yıldır Kürtleri, işçileri, masum insanları hedef aldığını belirten Gökdemir, "Kaybolan, yok olan PKK, yeniden bir kaos, fitne oluşturmak ve var olduğunu iddia etmek için bu katliamı yapmıştır. Yıllardır masum Kürt insanları katlettiği gibi bugün de katletmeye devam etmektedir. Bu katliamı lanetliyoruz. Kürt halkını, PKK'nın yaptığı bu katliamı lanetlemeye davet ediyoruz." diye konuştu.

PKK'nın hiçbir zaman Kürt halkını temsil etmediğini vurgulayan Gökdemir, şunları kaydetti:

"PKK tarih boyunca medeniyet denilen yolların, barajların yapılmasına, ekonomik faaliyetin düzelmesi için yürütülen tüm çalışmalara karşı çıkmıştır. PKK bu anlamda Kürtlerin sıkıntılar içinde yaşamasını, devletle karşı karşıya gelip kaos oluşmasını istemektedir. PKK Kürt halkının refahını, huzurunu, mutluluğunu ve saadetini istemediği gibi adeta onları katletmek için kanları ve canları üzerinde siyaset yapan Amerika'nın taşeron örgütü olmuştur. Türk, Kürt halkı arasında huzursuzluk, fitne oluşturmak için terör örgütü konumundadır."

"Huzuru bozmaya yönelik planlı bir saldırı"

İnsan Hakları Cemiyeti Başkanı Mehmet Karadağ da hain saldırıyı lanetlediklerini belirtti.

Yaşam hakkına, en temel insan hak ve özgürlüklerine, toplumun refah ve huzurunu bozmaya yönelik kasıtlı ve planlı yapılan saldırıyı kınadıklarını ifade eden Karadağ, şunları kaydetti:

"Daha önce de benzerleri yapılan ve tamamen halkı, sivilleri hedef alan bu saldırıların başta bölge halkı olmak üzere tüm insanlık için telafisi mümkün olmayan maddi ve manevi zararlara, yıkımlara sebep olduğu acı tecrübelerle anlaşılmıştır. Sessiz ve duyarsız kalınmasının sonraki cinayet ve katliamları planlayanları cesaretlendireceği unutulmamalıdır. Yıllardır şiddet ve baskıyı Kürt halkını sindirme aracı olarak kullanan zihniyetin miladı dolmuştur."

"Bu saldırılara sessiz kalanların demokrasiden söz etmeleri aldatmadır"

AK Parti Doğu Anadolu Teşkilat Bölge Koordinatörü Alaattin Parlak ise PKK'lı teröristlerin suçsuz günahsız ve masum insanları hedef aldığını belirtti.

Terör örgütü PKK'nın helal rızıklarının peşinde koşan, akşam evine bir lokma ekmek götürmek için mücadele eden, alın teri döken işçilere saldırarak gerçek yüzünü bir kez daha gösterdiğini aktaran Parlak, şöyle konuştu:

"Devletimizin terörle mücadelede elde ettiği büyük başarılar sonucunda eylem yapma gücünü kaybeden terör örgütünün son aylarda sivillere yöneldiğini görüyoruz. Sırtını terör örgütüne bağlayanlar, terör örgütünün eylemlerine sesini çıkarmayanlar, terör eylemlerine karşı yürümeyenlerin adaletten, özgürlükten, demokrasiden söz etmeleri ve Ankara'ya yürümeleri sadece bir aldatmadır. Elleri ve dilleri kanlı olanlar, terör örgütünün gerçek yüzünü görmek istemeyenler, araya mesafe koymayanlar ve bu olayları lanetlemeyenlerin sorumluluklarının olduğu unutulmamalıdır. Herkes en yüksek perdeden sesini yükseltmeli ve terör eylemlerine karşı birlikte hareket etmelidir."

"Bölgedeki hizmetlere tahammül edemiyorlar"

Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi Dönem Sözcüsü Cevdet Arvas da terör örgütünün yol yapım çalışmalarına ve bölgede yapılan hizmetlere tahammül edemediğini söyledi.

Terör örgütünün son zamanlarda sivil işçilere saldırarak bir kez daha kanlı yüzünü gösterdiğini belirten Arvas, "Menfur saldırıyı kınıyor, vefat edenlere rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz." dedi.

Hakkari'deki Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Abdurrahman Er de ailelerinin geçimini sağlamaya çalışan 4 işçinin, teröristlerce döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olmasının üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Son günlerde gerek Hakkari'de gerekse de diğer sınır illerinde sivillere yönelik saldırıların arttığını gözlemlediklerini belirten Er, şöyle dedi:

"Birileri, bölgenin huzur ve refah iklimine girmesini istemiyor. Bölge halkı olarak bu olayları gerçekleştirenlere karşı hep beraber dik durmalıyız. Susmak, seyretmek çözüm değildir. Sözde adaletten bahseden siyasetçilerin hepsine sesleniyorum. Şırnak'ta ailelerinin geçimini sağlayan işçilerimize yapılan saldırıyı kınayacaklar mı yoksa iki yüzlü davranıp susmayı mı tercih edecekler. Bölge halkı olarak hepsinin takipçisi olacağız. Olayı gerçekleştiren terör örgütü PKK'yı şiddetle, nefretle kınıyoruz."

Hak-İş Sendikası Muş Şube Başkanı Yaşar Kalır, sendika olarak saldırıyı lanetlediklerini ifade ederek, "Terör örgütü PKK, bir emekçiyi, bir temizlik işçisini, bir vefa destek görevlisini öldürmekle bir yere varamaz. Hak-İş olarak bu saldırıları kınıyoruz. Ailesinin ekmeğini kazanmak için çalışan bir işçiyi katletmenin insanlıkla bir alakası olamaz. Bu insanlık dışı olayların bir daha yaşanmasını istemiyoruz ve nefretle kınıyoruz." diye konuştu.

Memur-Sen Bitlis İl Başkanı Cabir Durak da yıllardır ülkede huzura ve barışa yönelik saldırıların devam ettiğini belirtti.

Sivil toplum kuruluşları olarak hain emellerine ulaşmaya çalışanların karşısında duracaklarını dile getiren Durak, şöyle konuştu:

"Bu memleket yıllardır birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde yoluna devam etmekte, inşallah bu birlikteliği ilelebet daim etme yolunda her türlü fedakarlığı yapacaktır. Özellikle günahsız ve emeklerinin karşılığını almak için yola çıkmış insanlara yapılan bu hain saldırıyı kınıyoruz. Rabbim bunu yapanlara bir daha fırsat vermesin. Devletimiz de bu yapılanların karşılığını misliyle verecektir. Sivil toplum kuruluşları olarak her zaman milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği (Bem Bir Sen) Şırnak İl Başkanı Ahmet Temel de terör örgütünün Silopi'de gerçekleştirdiği saldırıda şehit düşen 4 işçinin günahsız ve masum olduğunu dile getirdi.

Temel, "Bu da gösteriyor ki PKK terör örgütünün bu son çırpınışlarıdır çünkü ellerinde bir şey kalmayınca suçsuz günahsız insanları katlediyorlar" dedi. Temel, şunları kaydetti:

"Son zamanlarda bu tür saldırılarının arttığını görüyoruz. Tabi bir yandan TSK'nın sınır ötesi operasyonları devam ediyor. Buna karşın terör örgütü bunlara gücü yetmeyince, kalacak yerleri kalmayınca sağa sola özellikle sivil işçilere saldırıyorlar. Bunların ne kadar kirli emele sahip olduklarının göstergeleridir aslında bu yaptıkları. Bunlar hedefine emellerine ulaşamayacaklar"

Saldırıyı şiddetle kınadıklarını ifade eden Temel, şehit işçilerin ailelerine başsağlığı diledi.