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PKK'lı teröristlerin yola döşediği EYP infilak etti: 1 ölü

1 saat önce

PKK'lı teröristlerin yola döşediği EYP infilak etti: 1 ölüMARDİN - Mardin'de PKK'lı teröristler tarafından önceden yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

PKK'lı teröristlerin yola döşediği EYP infilak etti: 1 ölü

MARDİN - Mardin'de PKK'lı teröristler tarafından önceden yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Mardin Valiliğinden yazılı açıklamada açıklama'da bugün akşam saat 17.00 sıralarında Nusaybin ilçesi Dağiçi Mahallesinde Yusuf Kurt isimli vatandaş daha önceden arazinin takibi amacıyla araziye yerleştirilen Fotokapan cihazıyla uğraştığı sırada foto kapanın bulunmuş olduğu yere teröristlerce döşenmiş olan EYP patlaması neticesinde yaralanmıştır. Yaralı şahıs 112 ekiplerince Midyat Devlet Hastanesine sevk edilmiştir. Midyat Devlet Hastanesinde yaralı şahsa yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir" denildi.

PKK'lı teröristlerin yola döşediği EYP infilak etti: 1 ölü

Midyat, Mardin, PKK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 09:40 Kaynak: İHA
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