PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcı infilak etti: 1 güvenlik korucusu ağır yaralandı - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Kumçatı beldesi Görmeç köyü mevkisinde güvenlik korucusu Selahattin Yıldırım 'ın (33) kullandığı otomobilin geçişi sırasında teröristlerin önceden yola tuzakladığı el yapımı patlayıcı infilak etti.

Şırnak 'ta PKK 'lı teröristlerce köy yoluna tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir güvenlik korucusu ağır yaralandı.

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