PKK'lı teröristlerince 33 yıl önce katledilen 10 kişi mezarları başında anıldı - Son Dakika

Mardin'in Midyat ilçesinde 1987'de PKK'lı teröristlerce öldürülen 7'si çocuk 10 kişi, mezarı başında anıldı.

Mardin'in Midyat ilçesi Başyurt köyünde 33 yıl önce PKK'lı teröristlerce öldürülen 7'si çocuk 10 kişi için anma töreni düzenlendi.

Başyurt köyü Efeler İlkokulu ve Ortaokulu bahçesinde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törene, Mardin Vali yardımcısı Bahattin Çelik, Midyat Kaymakam vekili Dargeçit Kaymakamı Doğan Kemelek, Midyat Garnizon Komutanı Albay Mustafa Akın, Belediye Başkan yardımcısı Abdurrahim Çelik, kurum amirleri ve şehit yakınları katıldı.

Kaymakam Kemelek törende yaptığı konuşmada, "şehit verdiğimiz askerlerimiz, polislerimiz, korucularımız, kamu görevlilerimiz ve sivil vatandaşlarımız bu aziz milletin bu güzel topraklarda yaşama iradesini gücünü daha da perçinlemiş ve güçlendirmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle Efeler katliamında şehit düşmüş aziz kahramanlarımızı sonsuz minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Jandarma Teğmen Emirhan Ersan ise, aziz şehitlerimizin layık olma bilinci içerisinde dimdik vazife başında ve değerli halkın hizmetlerinde olduğunu kaydetti.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarından Basri Ağırman'da, "aynı baskında ben, annem, amcam ve yengem yaralanmıştır. Bu olayın canlı tanığı olarak PKK Terör örgütünün genç, yaşlı çocuk ayır etmeden insanları nasıl katlettiklerini gördüm." Dedi.

Terör örgütü PKK'nın hain saldırısını unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını dile getiren Şehit ablasının ismini taşıyan Nahide Akçay'da, " biz sonradan doğduk ama unutulmuyor. Her gün acımız tazeleniyor. Şehit haberlerini görünce içimiz sızlıyor. Biz bütün şehitler için ağlıyoruz. Çocuklarımızı da o şekilde eğitiyoruz. İnşallah devletine milletine hayırlı evlatlar olur. Şehit olsalar da artık ağlamayacağız. Türkiyenin başı sağ olsun."

Törenin ardından, katliamda hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı. İlçe Müftüsü Şafi Bilik, mezarlıkta Kur'an-ı Kerim okudu. Şehitler anısına mevlit okunmasının ardından, katılımcılara yemek verildi.

Olay, PKK'lı teröristlerin 23 Ocak 1987'de Efeler mezrasına düzenledikleri saldırıda 7'si çocuk 10 kişi hayatını kaybetmiş, 6 kişi yaralanmıştı.