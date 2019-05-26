PKK lideri Abdullah Öcalan açlık grevlerinin sonlandırılmasını istedi
5 saat önce
PKK lideri Abdullah Öcalan açlık grevlerinin sonlandırılmasını istedi
PKK
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 11:53
lideri Abdullah Öcalan
bazı milletvekilleri ve mahkumlar tarafından devam ettirilen açlık grevlerinin son bulmasını istedi. Söz
konusu çağrıyı Öcalan ile görüşen avukatları aktardı.
Cezaevlerindeki bazı mahkumlar Öcalan'a "tecrit" uygulandığını gerekçe göstererek açlık grevleri başlatmıştı.
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