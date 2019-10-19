Son Dakika Haberleri: PKK'lılar Tel Abyad Hastanesi'nin malzemelerini yakmış
Son Dakika Politika PKK'lılar Tel Abyad Hastanesi'nin malzemelerini yakmış

PKK'lılar Tel Abyad Hastanesi'nin malzemelerini yakmış

2 saat önce

Tel Abyad Hastanesi'ndeki cihazların, terör örgütü PKK/YPG mensupları tarafından yakılarak kullanılamaz hale getirildiği ve bir kısmının da kaçırıldığı bildirildi.

PKK'lılar Tel Abyad Hastanesi'nin malzemelerini yakmış, System.String[]

Tel Abyad Hastanesi'ndeki cihazların, terör örgütü PKK/ YPG mensupları tarafından yakılarak kullanılamaz hale getirildiği ve bir kısmının da kaçırıldığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tel Abyad Hastanesi'nin hızlı şekilde hizmete sokulması için yapılan incelemede, hastanedeki cihazların terör örgütü PKK/YPG tarafından yakılarak kullanılamaz hale getirildiği, bir kısım malzemenin de teröristler tarafından kaçırıldığı tespit edildi."

Telabyad, YPG, PKK, Politika

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 04:23 Kaynak: AA
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