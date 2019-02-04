PKK'lılara Ait 9 Sığınaktaki Yaşam Malzemeleri İmha Edildi
1 saat önce
ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerin daha önce kullandığı belirlenen 9 sığınak ve barınma alanı tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi.
ŞIRNAK'ın Cizre
ilçesinde, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda PKK
'lı teröristlerin daha önce kullandığı belirlenen 9 sığınak ve barınma alanı tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Cudi
Dağı bölgesindeki Çağlayan
ve Soğukpınar
mahallelerinin kırsalında 'Şehit Güvenlik Korucusu
Dündar Page' adı verilen operasyon düzenlendi. Operasyonda PKKlı teröristlerin geçmiş dönemlerde kullandıkları belirlenen 9 sığınak ve barınma alanı tespit edildi. Sığınaklar içerisinde 1 çaydanlık, 8 ahşap palet, 2 hasır ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler, Şırnak
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinde olay yerinde imha edildi. Ayrıca tespit edilen sığınak ve barınma alanları kullanılamaz hale getirildi.
- Cizreşırnak
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 07:04 Kaynak: DHA
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