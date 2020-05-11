PKK'lıların Faraşin Yaylası'nda toprağa gömdüğü silahlar ele geçirildi - Son Dakika

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesindeki Faraşin Yaylası'nda güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerce toprağa gömülü uzun namlulu silahlar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmeleri amacıyla Beytüşşebap ilçesindeki Faraşin Yaylası bölgesinde operasyon düzenlendi. Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan aramada teröristlerin toprağa gömdüğü 2 keskin nişancı tüfeği, 6 Kaleşnikof tüfeği, 734 mermi ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.