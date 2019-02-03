Son Dakika Haberleri: PKK'lıların Kayalıklara Gizlediği Malzemeler Bulundu

PKK'lıların Kayalıklara Gizlediği Malzemeler Bulundu

1 saat önce

ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK mensuplıların kayalıklarda gizlediği yaşam malzemeleri ele geçirildi.

PKK'lıların Kayalıklara Gizlediği Malzemeler Bulundu, System.String[]
ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK mensuplıların kayalıklarda gizlediği yaşam malzemeleri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nca Uludere ilçesi Akduman köyü kırsalında düzenlenen 'Şehit Güvenlik Korucusu Mehmet Paksoy' operasyonunda kapsamında, yapılan arazi arama tarama faaliyetinde PKK'lı teröristler tarafından kayalıklarda gizlenmiş malzemeleri bulundu. Operasyon sırasında ele geçirilen, sırt çantası, panço, pil, mat, telsiz anten kablosu, kadın mekap ayakkabısı, tencere, murç, çaydanlık, kürek, balyoz, kazma, inşaat demiri ile çok miktarda yaşam malzemesi olay yerinde imha edildi.

- Şırnak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 07:14 Kaynak: DHA

Şırnak, Uludere, PKK, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



102 Yaşındaki Yaşlı Kadının 80 Yıldır Dilendiği Ortaya Çıktı Yakalanan PKK'lı Baghestani, Örgütü İsrail ve ABD'yle Görüştürmüş

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, HDP'nin Skandal Toplantısıyla İlgili İlk Kez Konuştu Evine Girdiği Kadına Bıçak Zoruyla Tecavüz Etmeye Kalkan Zanlı Tutuklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.2.2019 20:59:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: PKK'lıların Kayalıklara Gizlediği Malzemeler Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]