Son Dakika Haberleri: PKK'lıların Patlayıcı Yüklü 2 Maket Uçağı, Havada İmha Edildi

PKK'lıların Patlayıcı Yüklü 2 Maket Uçağı, Havada İmha Edildi

1 saat önce

ŞIRNAK'ın Irak sınırındaki Silopi ilçesinde, PKK'lı teröristler tarafından patlayıcıyla tuzaklanarak askeri birliğe saldırı amaçlı gönderilen 2 maket uçak, güvenlik güçlerince dronesavarlarla havada imha edildi.

PKK'lıların Patlayıcı Yüklü 2 Maket Uçağı, Havada İmha Edildi, System.String[]
ŞIRNAK'ın Irak sınırındaki  Silopi ilçesinde,  PKK'lı teröristler tarafından patlayıcıyla tuzaklanarak askeri birliğe saldırı amaçlı gönderilen 2 maket uçak, güvenlik güçlerince dronesavarlarla havada imha edildi.

Şırnak'ın Silopi ilçesindeki askeri birliğe, Irak sınırında bulunan terör örgütü PKK'lılar tarafından saat 13.00 sıralarında patlayıcıyla tuzaklanmış 2 maket uçakla saldırı girişiminde bulunuldu. Güvenlik güçleri, havada tespit ettiği maket uçakları, dronesavarla havada etkisiz hale getirdi. İmha edilen maket uçakların biri Silopi ilçesine bağlı Özgen köyü kırsalına diğeri ise Çalışkan Beldesi kırsalındaki boş araziye düşürüldü. - Şırnak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 11:41 Kaynak: DHA

Irak, Silopi, Şırnak, PKK, Güncel
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