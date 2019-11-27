Son Dakika Haberleri: PKK'lıların termal kamerada görünmemek için giydiği kıyafetler ele geçirildi
Son Dakika Güncel PKK'lıların termal kamerada görünmemek için giydiği kıyafetler ele geçirildi - Son Dakika

PKK'lıların termal kamerada görünmemek için giydiği kıyafetler ele geçirildi

7 saat önce

BİNGÖL'de, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlerin termal kameralarda görünmemek için giydikleri kıyafetler ele geçirildi.

PKK'lıların termal kamerada görünmemek için giydiği kıyafetler ele geçirildi, System.String[]

BİNGÖL'de, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlerin termal kameralarda görünmemek için giydikleri kıyafetler ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nca terör örgütü PKK'ya yönelik merkez Dallıtepe köyü kırsalında operasyon düzenlendi. Operasyon bölgesinde yapılan aramada, kayalıklar arasına bırakılan sırt çantasında, el yapımı patlayıcıda kullanılan malzemeler, roketatar fişeği, tablet bilgisayar, termal kameralarda görünmemek için kullanılan kıyafetler ile çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Malzemeler operasyon bölgesinde imha edildi.


PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:28 Kaynak: DHA
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