PKK'lıların tuzakladığı el yapımı patlayıcı infilak etti: 1 işçi öldü, 2 işçi yaralandı
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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarının döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 işçi öldü, 2 işçi de yaralandı.
Şırnak Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 11:14 Kaynak: İHA
'ın Beytüşşebap
ilçesinde terör örgütü PKK
mensuplarının döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 işçi öldü, 2 işçi de yaralandı.
Beytüşşebap ilçesinde bulunan Kerkür askeri üs bölgesinde, yol yapımı sırasında PKK'lı teröristler tarafından daha önce tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Patlamada, bölgede çalışan 3 işçi yaralandı. Yaralı işçiler, helikopter ile Şırnak Askeri Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçilerden biri, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Güvenlik güçleri, bölgede operasyon başlattı. - ŞIRNAK
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