Son Dakika Haberleri: PKK'lıların tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu ölen 2 kardeş son yolculuklarına...
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PKK'lıların tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu ölen 2 kardeş son yolculuklarına...

5 dakika önce

PKK'lıların tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu ölen 2 kardeş son yolculuklarına uğurlandı.

PKK'lıların tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu ölen 2 kardeş son yolculuklarına uğurlandı
PKK'lıların tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu ölen 2 kardeş son yolculuklarına...
PKK, Genel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 04:15 Kaynak: İHA
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