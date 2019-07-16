PKK'lıların tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu ölen 2 kardeş son yolculuklarına...
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PKK'lıların tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu ölen 2 kardeş son yolculuklarına uğurlandı.
PKK Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 04:15 Kaynak: İHA
'lıların tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu ölen 2 kardeş son yolculuklarına uğurlandı
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