Son Dakika Haberleri: PKK mensuplarına ait mühimmat içerisinde bulunan antitank mayını imha edildi
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PKK mensuplarına ait mühimmat içerisinde bulunan antitank mayını imha edildi

36 dakika önce

PKK mensuplarına ait mühimmat içerisinde bulunan antitank mayını imha edildiSİİRT - Siirt merkeze bağlı Yazlıca köyü bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda teröristlere ait mühimmat ele geçirildi.

PKK mensuplarına ait mühimmat içerisinde bulunan antitank mayını imha edildi
SİİRT - Siirt merkeze bağlı Yazlıca köyü bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda teröristlere ait mühimmat ele geçirildi. Mühimmat içerisinde bulunan antitank mayını imha edildi.
Siirt Valiliği'nden yapılan açıklama, Yazlıca köyü bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "Siirt İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Siirt ili Merkez ilçesi Yazlıca köyü bölgesinde bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik "Kurt Kapanı 2019-03" operasyonu icra edilmiştir. Operasyon bölgesinde yapılan aramada kayalık alanda gizlenmiş vaziyette, bir adet M15 antitank mayını, 2 kilogram gri renkli toz madde, 100 gram beyaz renkli toz madde, bir adet sırt çantası ele geçirilmiştir. Ele geçirilen antitank mayını olay yerinde imha edilmiş, diğer malzeme ve mühimmatlar yetkili Cumhuriyet Başsavcısının talimatı ile muhafaza altına alınmıştır. Her türlü terörist ve suç örgütlerine karşı mücadele azimle devem edecektir" denildi.
PKK mensuplarına ait mühimmat içerisinde bulunan antitank mayını imha edildi
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 02:01 Kaynak: İHA
Siirt, PKK, 3. Sayfa
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