PKK mensuplarının diş tedavisini yapan sanığa 7,5 yıl hapis - Son Dakika
Üye Girişi

PKK mensuplarının diş tedavisini yapan sanığa 7,5 yıl hapis

21.04.2022 12:55
PKK mensuplarının diş tedavisini yapan sanığa 7,5 yıl hapis

Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya üye olduğu iddiasıyla tutuklanan diş hekimi Hüseyin Göven, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya üye olduğu iddiasıyla tutuklanan diş hekimi Hüseyin Göven, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Hüseyin Göven cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanığın avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanığın terör örgütü PKK/KCK mensuplarıyla iletişim halinde olduğunu ve örgüte üye olduğunu belirtti.

Savcı, öldürülen PKK mensupları "Renas" kod adlı Veli Temirci ve "Meleti" kod adlı Volkan Bora'nın diş tedavilerini yaptığı tespit edilen Hüseyin Göven'in "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Savunması alınan sanık Göven ise suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 2010 yılında karakola saldıran teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen "Piro Semsur" kod adlı terörist Rıza Güven'in ağabeyi olduğu ve soyadını değiştirdiği öğrenilen Hüseyin Göven, 15 Şubat'ta yakalanarak tutuklanmıştı.

YORUMLAR
500
Terör operasyonunda 2 şahıs gözaltına alındı Terör operasyonunda 2 şahıs gözaltına alındı

Diş Hekimi, Adıyaman, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel PKK mensuplarının diş tedavisini yapan sanığa 7,5 yıl hapis - Son Dakika


Son Dakika
12:56 'Troll' tartışmasında 'Cumhur Frankfurt' özür diledi! TBMM Başkanı Şentop "Haddini bil" demişti
12:35 CHP lideri Kılıçdaroğlu "Eşimden haber geldi" diyerek sosyal medyadan duyurdu: Elektriğimizi kesmişler
12:34 Fenerbahçe anlaşma masasından jet hızında kalktı! Kasımpaşa'nın, Eren Elmalı için biçtiği bedel dudak uçuklattı!
12:26 Anayasa Mahkemesi, seçim kanunu itirazını kabul etti: İptal istemi esastan görüşülecek
12:25 Canlı yayında ortalık karıştı! Esra Erol'un programına çıkan adam, eski karısına şiddet uyguladı
12:10 Koyun çobanı ve kurdun karşı karşıya geldiği anlar sosyal medyada gündem oldu!
09:17 5 milyon liralık vurgun yapmışlardı! Dolandırıcıların "hücre tipi" örgütlenme yöntemleri deşifre oldu!
11:57 Otomobilin tıra arkadan çarptığı kazada araca sıkışan kadın sürücü hayatını kaybetti!
11:52 Halil Akbunar şampiyonluk yarışına giriyor! 3.2 milyon euroya imza atacak
11:40 Bakan Karaismailoğlu duyurdu: Avrasya Tüneli, 1 Mayıs'tan itibaren motosiklet geçişine açılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 13:04:34. #1.13#
SON DAKİKA: PKK mensuplarının diş tedavisini yapan sanığa 7,5 yıl hapis - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement