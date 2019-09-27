Pkk'nın 300 bin tl ödülle aranan bombacısı etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, terörden arananlar listesinin gri kategorisinde yer alan ve 300 bin TL ödülle aranan 'Artos' kod adlı Bayram Başkala'nın etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Teröristin, birçok bombalı saldırının faili olduğu belirtildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, düzenlenen operasyonlarla terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe vurulduğu belirtildi. Yürütülen başarılı operasyonlarla örgütün kış üslenmesi yapamadığı ifade edilirken, sözde yönetici kadrosunun da her geçen gün zayıfladığı belirtildi.

'BİRÇOK SALDIRININ FAİLİ'

Açıklamada, geçen 14 Eylül'de jandarma ekipleri tarafından Van'da yapılan operasyonda 5 tero¨ristin etkisiz hale getirildiği hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Etkisiz hale getirilen tero¨ristlerden birinin; 300 bin TL ödülle gri listede yer alan 'Artos' kod adlı Bayram Başkala isimli terörist olduğu tespit edildi. Söz konusu teröristin; tero¨r o¨rgu¨tu¨ ic¸erisinde sabotajcı olarak faaliyet gösterdiği, 2016 yılında Van (C¸atak- Pervari karayolu) mu¨lki sınırlarında Gu¨venlik Korucusu Ali Ogün'u¨n şehit edilmesi, 2017 yılında Van C¸atak I·lc¸esinde I·l Jandarma Komutanlıgˆına ait konvoya el yapımı patlayıcı (EYP) ile saldırı du¨zenlenmesi sonucu Jandarma Astsubay Kıdemli C¸avuş Sinan Babacan ve Gu¨venlik Korucusu Kasım Sancar'ın s¸ehit edilmesi, 2017 yılında Van (C¸atak-Pervari karayolu) mu¨lki sınırlarında zırhlı aracın gec¸is¸i sırasında mayın ve EYP'li saldırı du¨zenlenmesi olaylarının faili olduğu tespit edildi. Ayrıca söz konusu teröristin, 2015-2018 yılları arasında Van-C¸atak, C¸atak-Bahc¸esaray ve C¸atak- Siirt karayolları u¨zerinde gerçekles¸tirilen birc¸ok EYP'li saldırı olayının sorumlusu oldugˆu belirlendi."



ANKARA, -