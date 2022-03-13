PKK'nın bayram alışverişine giderken katlettiği siviller unutulmadı - Son Dakika
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PKK'nın bayram alışverişine giderken katlettiği siviller unutulmadı

13.03.2022 18:34
PKK'nın bayram alışverişine giderken katlettiği siviller unutulmadı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 28 yıl önce bayram alışverişine giden köylülerin bulunduğu otobüse yönelik terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan 2'si çocuk 10 kişi törenle anıldı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 28 yıl önce bayram alışverişine giden köylülerin bulunduğu otobüse yönelik terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan 2'si çocuk 10 kişi törenle anıldı.

Şehitler Kervanı Platformunca Yıllarca Mahallesi'nde, katliamda hayatını kaybedenlerin mezarları başında düzenlenen anma töreninde Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Saldırıda babasını kaybeden Mervan Akyol, burada yaptığı konuşmada, kaybettikleri yakınlarının acısını halen yüreklerinde yaşadıklarını belirterek "1994 yılının ramazan ayında Kadir Gecesi'nin sabahında Diyarbakır merkeze bayram alışverişine giden, içinde kadın, çocuk, yaşlı bulunan yaklaşık 50 kişinin bindiği otobüs PKK tarafından yola döşenen mayına çarptı. 10 kişi şehit oldu, 40 kişi de yaralandı. Şehitler arasında babam ve 12 yaşında 2 çocuk da vardı." dedi.

Saldırıda yaralanarak bir bacağını kaybeden Latif Baltacı da olayın 1994 yılında ramazan ayının sonuna doğru bayram alışverişi için Diyarbakır'a giderken meydana geldiğini belirterek şunları kaydetti:

"Yolumuza PKK tarafından o gece bir mayın döşenmişti. Köy otobüsü tek olduğu için yol üzerinde bulunan dört köyden de yolcu almıştı. Otobüs çocuk, kadın, erkekler ile tıklım tıklım doluydu. Ana cadde yol ayrımına geldiğimizde patlama sesi gibi bir şey duydum. Bir müddet sonra kendime geldim, her şey paramparça olmuştu. Otobüsten yaklaşık 100 metre uzaklığa bir yere uçtum. Olay yerinde 5 arkadaşımız, hastane yolunda da 5 arkadaşımız şehit oldu. Patlamada sol bacağım parçalanmıştı. Doktorlar diz altından sol bacağımı kestiler. Kesilen kısma protez ayak takıldı. Allah bize bir daha bu acıları yaşatmasın."

Törene HÜDA PAR Genel Başkan yardımcıları Hüseyin Yılmaz ve Vedat Turgut ile vatandaşlar katıldı.

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Diyarbakır, Bayram, Şehit, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel PKK'nın bayram alışverişine giderken katlettiği siviller unutulmadı - Son Dakika


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