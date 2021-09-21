Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, Yenişehir ilçesinde eylem hazırlığındaki PKK'lıyı yakaladı. Bombacı teröriste yönelik operasyon vatandaşların ihbarı üzerine gerçekleştirildi.
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde vatandaşlar eylem hazırlığı yapan teröristten şüphelenince emniyete haber verdi. Emniyet yaptığı hazırlık sonrası eve baskın yaptı. Bombacı terörist evdeki malzemeler ve tabancalar ile yakalandı.
A Haber'in aktardığına göre PKK'lı terörist, 3 yıl boyunca Yunanistan'da kaldı. Bu süre zarfında da suikast ve bomba eğitimi aldı.
Son Dakika › Güncel › Son dakika! PKK'nın bombacısı, Diyarbakır'da eylem hazırlığı yaparken yakalandı! Yunanistan'da suikast eğitimi almış - Son Dakika