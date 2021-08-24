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PKK'nın cezaevi yapılanması soruşturmasında 6 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

PKK'nın cezaevi yapılanması soruşturmasında 6 şüpheli tutuklandı

24.08.2021 10:32

PKK'nın cezaevi yapılanması soruşturmasında 6 şüpheli tutuklandı PKK/KCK silahlı terör örgütünün tutuklu mensuplarının örgütten kopmasını engellemek amacıyla oluşturulan cezaevi yapılanmasına yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı tutuklandı.

PKK'nın cezaevi yapılanması soruşturmasında 6 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL - PKK/KCK silahlı terör örgütünün tutuklu mensuplarının örgütten kopmasını engellemek amacıyla oluşturulan cezaevi yapılanmasına yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı tutuklandı.

PKK/KCK silahlı terör örgütünün tutuklu/hükümlü örgüt mensuplarının örgütten kopmasını önlemek, bulundukları cezaevinde örgütün amacı ve ideolojisi doğrultusunda eğitmek, kadrolu militan hazırlamak, soruşturma/kovuşturma evrelerinde örgüt aleyhine ifade veren şahıs ve gizli tanıkları deşifre etmek, cezalandırmak, tahliye olanların örgütsel faaliyetlerine devam etmesini sağlamak adına başta kırsal alanlara sevk olmak üzere, örgüte hizmet eden müzahir yapılara yerleştirmek ve ölüm oruçları ile cezaevi isyanları vb. olayları tertiplemek amacıyla PKK/KCK silahlı terör örgütünün sözde KCK yapılanmasının yürütme alanlarından biri olan İdeolojik Alan merkezine bağlı iç ve dış Koordinasyon şeklinde cezaevi yapılanmasının oluşturulduğu tespit edildi. Çalışmalarda, yapılanmanın kırsal alan sözde üst yönetimine doğrudan bağlı olduğu ve örgütün devamını sağlama adına gerekli para ve örgütsel eğitim materyalleri gibi diğer maddi unsurların örgüt ve örgüt bağlantılı şahıslar tarafından cezaevlerine aktarıldığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütünün cezaevleri yapılanmasına finans temini faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik sürdürülen çalışmalar doğrultusunda cezaevleri yapılanmalarında aktif olarak faaliyet yürüttüğü tespit olunan tutuklu/hükümlü örgüt mensuplarına sistemli ve koordineli bir şekilde para temin ederek aktardığı tespit edilen şüphelilere yönelik 35 adrese 20 Ağustos tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 29 şüpheli yakalandı. Emniyette işlemleri tamamlanan ve dün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen 25 şüpheliden 19'u adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 6'sı tutuklandı.

Öte yandan gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında delil toplama ve incelemesi devam ettiği için adli işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, firari olan 9 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

PKK'nın cezaevi yapılanması soruşturmasında 6 şüpheli tutuklandı
PKK'nın cezaevi yapılanması soruşturmasında 6 şüpheli tutuklandı
PKK'nın cezaevi yapılanması soruşturmasında 6 şüpheli tutuklandı
PKK'nın cezaevi yapılanması soruşturmasında 6 şüpheli tutuklandı

Cezaevi, Militan, Terör, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa PKK'nın cezaevi yapılanması soruşturmasında 6 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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