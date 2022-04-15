PKK'nın dağ kadrosunda yer aldığı öne sürülen zanlı İzmir'de tutuklandı - Son Dakika
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PKK'nın dağ kadrosunda yer aldığı öne sürülen zanlı İzmir'de tutuklandı

15.04.2022 12:42

İzmir'de gözaltına alınan ve bir dönem terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda faaliyet gösterdiği tespit edilen zanlı, tutuklandı.

İzmir'de gözaltına alınan ve bir dönem terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda faaliyet gösterdiği tespit edilen zanlı, tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalında PKK/KCK/YPG/PYD silahlı terör örgütünün dağ kadrosunda bir dönem faaliyet gösteren C.A'nın (40) asıl kimliğini saklayıp Torbalı ilçesinde çobanlık yaptığını belirledi.

İlçeye bağlı Subaşı Mahallesi'ndeki adresine düzenlenen operasyonda C.A, gözaltına alındı.

Zanlı, jandarmadaki işlemin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, FETÖ üyeliği suçundan aranan R.K. de aynı ilçeye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yakalandı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

PKK'nın dağ kadrosunda yer aldığı öne sürülen zanlı İzmir'de tutuklandı
PKK'nın dağ kadrosunda yer aldığı öne sürülen zanlı İzmir'de tutuklandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel PKK'nın dağ kadrosunda yer aldığı öne sürülen zanlı İzmir'de tutuklandı - Son Dakika


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