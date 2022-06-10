BALIKESİR - PKK'nın dağ kadrosunda yer almış terörist, Balıkesir'de yakalandı - Son Dakika
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BALIKESİR - PKK'nın dağ kadrosunda yer almış terörist, Balıkesir'de yakalandı

10.06.2022 09:12

Terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda 9 yıl silahlı faaliyette bulunduğu belirlenen örgüt üyesi, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yakalandı.

Terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda 9 yıl silahlı faaliyette bulunduğu belirlenen örgüt üyesi, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yakalandı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK-PYD/ YPG silahlı terör örgütü çalışmalarının deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, örgütün kırsal alanına katılarak dağ kadrosunda 9 yıl süreyle silahlı faaliyetlerde bulunan örgüt üyesinin, Bandırma'ya geldiği tespit edildi.

Bunun üzerine Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon başlatıldı.

Örgüt üyesi, gece yarısı Polis Özel Harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonla gizlendiği adreste gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.?

BALIKESİR - PKK'nın dağ kadrosunda yer almış terörist, Balıkesir'de yakalandı
BALIKESİR - PKK'nın dağ kadrosunda yer almış terörist, Balıkesir'de yakalandı
BALIKESİR - PKK'nın dağ kadrosunda yer almış terörist, Balıkesir'de yakalandı
BALIKESİR - PKK'nın dağ kadrosunda yer almış terörist, Balıkesir'de yakalandı
BALIKESİR - PKK'nın dağ kadrosunda yer almış terörist, Balıkesir'de yakalandı
BALIKESİR - PKK'nın dağ kadrosunda yer almış terörist, Balıkesir'de yakalandı
BALIKESİR - PKK'nın dağ kadrosunda yer almış terörist, Balıkesir'de yakalandı

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BALIKESİR - PKK'nın dağ kadrosunda yer almış terörist, Balıkesir'de yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: BALIKESİR - PKK'nın dağ kadrosunda yer almış terörist, Balıkesir'de yakalandı - Son Dakika
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