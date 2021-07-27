PKK'nın dağdaki balerini! Teröristleri şirin gösterme algısı bu kez pes dedirtti - Son Dakika

MİT ve TSK ortaklığında gerçekleştirilen başarılı operasyonlar, terör örgütlerine göz açtırmıyor. Mağaralardan başını çıkaramayan teröristler, yapılan operasyonlarla etkisiz hale getiriliyor. Hal böyleyken PKK'ya yakın kaynaklar ise örgütü ve teröristleri şirin gösterme çabalarına devam ediyorlar.

DAĞ BAŞINDA BALE

PKK'lı teröristler, örgüt medyası üzerinden propaganda çalışmasına bu kez kadın bir teröristi alet etti. Son olarak İzmir'den terör örgütü PKK'ya katılan teröristin dağda bale yaptığı anlardan bir kare paylaşıldı. Söz konusu kare, sosyal medyada da gündem oldu.