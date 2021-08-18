PKK'nın Duhok'ta tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir Peşmerge yaralandı - Son Dakika

Terör örgütü PKK'nın, Irak'ın Duhok kentinde yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir Peşmergenin yaralandığı bildirildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Bakan Yardımcısı Serbest Lezgin, Peşmerge Bakanlığının Twitter hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Lezgin, PKK'nın, Duhok'un Amedi ilçesi sınırında yol kenarına döşediği bir bombanın, Peşmerge aracının geçişi sırasında patladığını duyurdu.

Patlama sonucu bir Peşmergenin yaralandığını belirten Lezgin, PKK'nın Peşmerge güçleri ve siviller için bombalar yerleştirerek yıkıcı faaliyetlerine devam ettiğinin altını çizdi.

PKK'nın 5 Ağustos'ta Duhok'un Amedi ilçesinde yola tuzakladığı 65 kilogramlık patlayıcı güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilmişti.

PKK'nın Sincar Anlaşması sonrası terör saldırıları arttı

Terör örgütü PKK, Irak hükümeti ile IKBY arasında 9 Ekim 2020'de imzalanan ve Sincar'daki PKK varlığını sonlandırması öngörülen anlaşma sonrası IKBY'deki terör eylemlerini artırdı.

Sincar Anlaşması'ndan rahatsız olan PKK'nın, işgal ettiği bölgelerde oluşturduğu istikrarsızlığı terör eylemleriyle Irak'ın kuzeyine yaymaya ve dikkatleri Sincar'dan uzaklaştırmaya çalıştığı gözlemleniyor.

IKBY'de yüzlerce köyü işgali altında tuttuğu, barışçıl protestoları şiddete teşvik ettiği ve diplomatik misyonları hedef aldığı belirtilen PKK'nın, Sincar Anlaşması sonrası Peşmerge, polis, memur ve sivillere yönelik artan saldırıları dikkati çekiyor.