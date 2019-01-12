Son Dakika Haberleri: PKK'nın Elebaşlarının Gerçek Yüzü

PKK'nın Elebaşlarının Gerçek Yüzü

43 dakika önce

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarının gerçek yüzü, örgütten kaçan teröristin ifadelerine yansıdı.

PKK'nın Elebaşlarının Gerçek Yüzü, System.String[]
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarının gerçek yüzü, örgütten kaçan teröristin ifadelerine yansıdı. PKK terör örgütünden kaçarak teslim olan Karker kod adlı terörist ifadesinde, örgütün sözde yöneticilerinden biri olan Celal kod adlı elebaşının, ilişki yaşayan iki teröristin boğularak öldürülmesi emrini verdiğini, buna karşılık elebaşlarının diğer teröristlerle çarpık ilişkiler yaşadığını, sorumlusu olduğu grubun ihtiyaçları ile ilgilenmediklerini, aç kaldıklarını, grup içinde başıbozukluğun had safhada olduğunu, çıkan çatışmalarda örgütün bu sebeplerle çok kayıplar verdiğini belirtti. Terörist, elebaşlarının, kendilerine bir şey olur korkusuyla çatışmalarda saklandığı yerlerden çıkmadığına, çocuk yaştaki örgüt mensuplarını ön saflarda bile bile ölüme gönderdiklerine, çocuk yaştaki teröristlerin ise, tek kurtuluş yolunun ölüm olduğunu düşünerek intihara sürüklendiklerine bizzat şahit olduğunu ve bu yaşadıklarına daha fazla dayanamayarak teslim olmaya karar verdiğini ifade etti.

(Bayazit Cebeci/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 10:31 Kaynak: İHA

PKK, Güncel
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