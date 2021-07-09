Üye Girişi
PKK'nın elinden evladı kurtarılan anne, çocukları dağa kaçırılan diğer ailelere umut oldu - Son Dakika

PKK'nın elinden evladı kurtarılan anne, çocukları dağa kaçırılan diğer ailelere umut oldu

09.07.2021 11:07
PKK'nın elinden evladı kurtarılan anne, çocukları dağa kaçırılan diğer ailelere umut oldu, System.String[]

Güvenlik güçlerinin çalışmaları sonucu, iki hafta önce Van'da HDP il binası önünde eylem yapan bir annenin daha evladına kavuşması, yıllardır çocuklarının yolunu gözleyen diğer annelere umut oldu.

MESUT VAROL/İBRAHİM YALDIZ - Güvenlik güçlerinin çalışmaları sonucu, iki hafta önce Van'da HDP il binası önünde eylem yapan bir annenin daha evladına kavuşması, yıllardır çocuklarının yolunu gözleyen diğer annelere umut oldu.

Van'da 2009 yılında dağa kaçırılan ve İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu 17 yaşındaki Ş.D'nin teslim olması, annesi Atiye Dayan ve diğer aileleri sevince boğdu.

Uzun süredir uzak kaldığı kızına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Dayan, her hafta perşembe günleri Van'da bir araya gelen diğer ailelere destek olmak için HDP önündeki eylemini sürdürdü.

Dayan'ın kızının teslim olmasıyla ümitleri artan Van ve Muş'taki diğer aileler de çocuklarının geri dönmesi için seslerini daha güçlü duyuracaklarının mesajını verdi.

"Anneler kazanacak, bunun en büyük kanıtı benim"

Evladına kavuşmasına rağmen diğer aileleri yalnız bırakmayan Atiye Dayan, AA muhabirine, Van'da 7 anneyle başladıkları eylemde aile sayısının 32'ye yükseldiğini söyledi.

Tüm illerde aile sayısının her geçen gün arttığını anlatan Dayan, şunları kaydetti:

"Bütün evlatlarımızı alana kadar eylemimiz devam edecek ve kararımızdan vazgeçmeyeceğiz. Çok şükür kızımı aldım. Devletime çok minnettarım. Anneler kazanacak, bunun en büyük kanıtı benim. Yıllardır haber alamadığım, yıllardır zindanlarda esir tutulan kızıma kavuştum. Diğer ailelerin çocukları da benim çocuğum gibi. Hepimizin acısı bir. Evlatlarımızı kimseye yedirtmeyeceğiz. Çocukları dağda olan diğer ailelere de sesleniyorum, çocuklarınıza sahip çıkın bu eyleme katılın. Çocuklarımızı kandırıyorlar. Buna müsaade etmeyelim. Dağda olan çocuklara sesleniyorum, gelin devletinize teslim olun. PKK bitmiş ve kendine bir çare arıyor. Sizleri kullanmasına izin vermeyin."

"Çocuklarımızı HDP ve PKK'dan istiyoruz"

Dağa kaçırılan kardeşi Ergin Tan için eyleme katılan Vehbi Tan ise 7 yıldır kardeşinden haber alamadıklarını ifade etti.

Evlatlarına kavuşan annelerin morallerini yükselttiğini belirten Tan, "Kızına kavuşan bir anne hala bizimle eyleme katılıyor. Bu, bize çok büyük bir destek. Biz de evlatlarımıza kavuşsak bile eyleme devam edeceğiz. Çocuklarımızı HDP ve PKK'dan istiyoruz." dedi.

Muş'taki aileler de eylemlerini kararlılıkla sürdürüyor

Muş'ta da çocuklarını kandıran terör örgütü PKK'ya tepki göstererek 7 Nisan'dan bu yana her hafta HDP binası önünde eylem yapan 8 aile, çocuklarına kavuşacakları günün hayalini kuruyor.

Bulanık ilçesinde 2015 yılında çobanlık yaparken PKK'lı teröristlerce kaçırılan Azad Baykara'nın (22) annesi Ribabşah Baykara da HDP önünde yapılan eyleme katılma kararı aldı.

Oğluyla 6 yıldır hiç görüşemediğini ifade eden Baykara, "Diğer anneler çocuklarına kavuştuğu için çok mutlu oldum. Akıbeti inşallah bizim çocukların başına olur. Azad beni görüyorsa inşallah gelecek. Oğlum 6 yıldır seni bekliyorum. Neredeysen gel devlete teslim ol. Gözüm senin yolunu beklemekten kör oldu." diye konuştu.

Teröristlerin, çocuğunu kandırarak kaçırdığını anlatan Baykara, şöyle devam etti: "

"Çocukları gelen aileler çok mutlu oldu, inşallah biz de o duyguyu yaşarız. Ne kadar çile çektiğimizi Allah bilir. Milletin çocuğunu kandırıp dağa götürüyorsunuz, öldürüyorsunuz, hakaret ediyorsunuz. Allah bu zulmü kabul etmesin. Çocuğum gelene kadar bu eylemi sürdüreceğim. Ben ölene kadar buradayım. Oğlum teslim olana kadar bekleyeceğim. Oğlumun gitmesinin üzerinden 7 Kurban Bayramı geçti. Onların çocukları 2 gün dışarıda kaldığında bakalım ne yapacaklar."

Oğlu için eyleme katılan Gülbahar Teker de çocuğuna kavuşacağı günün hayalini kurduğunu belirterek, "Vanlı annenin çocuğu teslim oldu. Oğluma kavuştuğum kadar mutlu oldum. Bu gelişmeler umudumuzu artırıyor. 7, 8 ve 10 yaşındaki çocukları dağa çıkardılar. Çocukların elinden kalemi aldılar, silah verdiler. Çocuklarımızı bize versinler. Anneler eylem yapıyor, feryat ediyor. HDP niye bizim derdimizi dinlemiyor." diye tepkisini dile getirdi.

PKK'nın elinden evladı kurtarılan anne, çocukları dağa kaçırılan diğer ailelere umut oldu
PKK'nın elinden evladı kurtarılan anne, çocukları dağa kaçırılan diğer ailelere umut oldu

Halkların Demokratik Partisi, Muş, PKK, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel PKK'nın elinden evladı kurtarılan anne, çocukları dağa kaçırılan diğer ailelere umut oldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

A Milli Takım'ın EURO 2020'deki rotasını örnek gösteren UEFA, 18:19 A Milli Takım'ın EURO 2020'deki rotasını örnek gösteren UEFA, "Bir daha asla" dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'dan Selahattin Demirtaş'a sert çıktı: 'Seni başkan yaptırmayacağız' diyenler Yasin Börü'nün hesabını verdi mi? 18:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'dan Selahattin Demirtaş'a sert çıktı: 'Seni başkan yaptırmayacağız' diyenler Yasin Börü'nün hesabını verdi mi? Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diyarbakır Cezaevi'ni boşaltıyoruz, kültür merkezi olarak hizmete sunacağız 17:22 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diyarbakır Cezaevi'ni boşaltıyoruz, kültür merkezi olarak hizmete sunacağız
Cem Uzan, el koyulan şirketlerini satın alanlara 69 milyar euroluk tazminat davası açtı 17:07 Cem Uzan, el koyulan şirketlerini satın alanlara 69 milyar euroluk tazminat davası açtı Son dakika! Erdoğan'dan bayram tatili açıklaması: 9-10 günlük bir süre konuşuluyor, millete seslenişte duyuracağım 17:01 Son dakika! Erdoğan'dan bayram tatili açıklaması: 9-10 günlük bir süre konuşuluyor, millete seslenişte duyuracağım Eşi tarafından yüzünden vurulan Şakila Zareen, Afganistan'da kadınlara olan bakış açısını anlattı 16:56 Eşi tarafından yüzünden vurulan Şakila Zareen, Afganistan'da kadınlara olan bakış açısını anlattı
AK Parti'li başkana soruşturma! Seyir halindeyken otomobilinden ateş açmıştı 16:47 AK Parti'li başkana soruşturma! Seyir halindeyken otomobilinden ateş açmıştı Olay olacak aşk iddiası: Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım ilişki yaşamaya başladı 16:19 Olay olacak aşk iddiası: Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım ilişki yaşamaya başladı

Son Dakika Haberleri
17:08 Son Dakika: Galatasaray'dan bomba atak! Ankara Keçiörengücü'nde forma giyen Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna kattı
17:06 Cem Uzan, el koyulan şirketlerini satın alanlara 69 milyar euroluk tazminat davası açtı
16:50 Barcelona, Rapid Wien forması giyen Türk futbolcu Yusuf Demir'i kadrosuna dahil etti
16:48 28 Şubat davasında 14 sanığa verilen müebbet hapis cezası onandı
16:47 AK Parti'li başkana soruşturma! Seyir halindeyken otomobilinden ateş açmıştı
16:45 Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarını tanıttı! Formada yer alan Atatürk detayı dikkat çekti
16:30 Eski eşinin kurşun yağdırdığı Sabiha, adliyeye sedye ile gitti: Sürünerek de olsa gelecektim
16:18 Olay olacak aşk iddiası: Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım ilişki yaşamaya başladı
16:15 Başörtülülere nefret söyleminde bulunan doktora öğrencisi Twitter'da gündem oldu! Tepki çığ yağıyor
16:07 Seda Sayan'dan, Demet Akalın'a Gelinim Mutfakta göndermesi: Ekmek almam, kazandırırım
Hakan Sabancı ile yazışmalarını ifşa eden Aygün Aydın tutuklanarak cezaevine gönderildi Hakan Sabancı ile yazışmalarını ifşa eden Aygün Aydın tutuklanarak cezaevine gönderildi         
18:22
ABD'de 12 yaşındaki çocuk, evine girip annesine saldıran hırsızı av tüfeğiyle öldürdü ABD'de 12 yaşındaki çocuk, evine girip annesine saldıran hırsızı av tüfeğiyle öldürdü         
18:10
Benfica'da başkanlığa Rui Costa'nın getirilmesiyle Galatasaray, Gedson transferinde mutlu sona bir adım daha yaklaştı Benfica'da başkanlığa Rui Costa'nın getirilmesiyle Galatasaray, Gedson transferinde mutlu sona bir adım daha yaklaştı         
17:29
2 kıza çarpıp ölümüne neden olan alkollü sürücü: Önüme çıktıklarını görmedim 2 kıza çarpıp ölümüne neden olan alkollü sürücü: Önüme çıktıklarını görmedim         
17:07
'Cinsel ilişki sırası' cinayetine haksız tahrik indirimi! Sanık yasak aşkı ve onun karısıyla aynı evde yaşıyordu 'Cinsel ilişki sırası' cinayetine haksız tahrik indirimi! Sanık yasak aşkı ve onun karısıyla aynı evde yaşıyordu         
17:06
Alkollü kadın polisi çileden çıkardı! Gazetecilere saldıran kadın: Zoom alarak çek, yıllarca cinsel içerikli filmimizi çektiler zaten Alkollü kadın polisi çileden çıkardı! Gazetecilere saldıran kadın: Zoom alarak çek, yıllarca cinsel içerikli filmimizi çektiler zaten         
16:58
Barcelona, Rapid Wien forması giyen Türk futbolcu Yusuf Demir'i kadrosuna dahil etti Barcelona, Rapid Wien forması giyen Türk futbolcu Yusuf Demir'i kadrosuna dahil etti         
16:50
Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarını tanıttı! Formada yer alan Atatürk detayı dikkat çekti Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarını tanıttı! Formada yer alan Atatürk detayı dikkat çekti         
16:45
Seda Sayan'dan, Demet Akalın'a Gelinim Mutfakta göndermesi: Ekmek almam, kazandırırım Seda Sayan'dan, Demet Akalın'a Gelinim Mutfakta göndermesi: Ekmek almam, kazandırırım         
16:08
Yaşlı kadının korumalar tarafından darbedildiği iddialarına başkandan yanıt: Biz kavgayı ayıran kesimdik Yaşlı kadının korumalar tarafından darbedildiği iddialarına başkandan yanıt: Biz kavgayı ayıran kesimdik         
15:27
Elif Çakal'ın ölümüne ilişkin soruşturmada teslim olan iki şüpheli tutuklandı Elif Çakal'ın ölümüne ilişkin soruşturmada teslim olan iki şüpheli tutuklandı         
14:10
Avrupa Şampiyonası tarihine geçti! İngiltere-Danimarka maçındaki 161 saniyelik pas trafiği gündem oldu Avrupa Şampiyonası tarihine geçti! İngiltere-Danimarka maçındaki 161 saniyelik pas trafiği gündem oldu         
13:36
Genç kadına öpücük atıp, cinsel organını gösteren sapığa hakimden tokat gibi cevap Genç kadına öpücük atıp, cinsel organını gösteren sapığa hakimden tokat gibi cevap         
13:05
Camdaki Kız'ın başarılı oyuncusu Hamza Yazıcı, sevgilisi Şenay Forbes ile görüntülendi Camdaki Kız'ın başarılı oyuncusu Hamza Yazıcı, sevgilisi Şenay Forbes ile görüntülendi         
11:43
Oyuncu Berk Atan ve fenomen Selin Yağcıoğlu aşkı denizde belgelendi Oyuncu Berk Atan ve fenomen Selin Yağcıoğlu aşkı denizde belgelendi         
11:32
"Bakire olduğunu biliyorum bana güven" diyerek kandırdı! Genç kadını önce dövdü, sonra tecavüz etti         
10:02
Tuvalete uyuşturucu dökerken yakalanan Adana Sıfır Bir dizisinin oyuncusu Cengizhan, ev hapsine çarptırıldı Tuvalete uyuşturucu dökerken yakalanan Adana Sıfır Bir dizisinin oyuncusu Cengizhan, ev hapsine çarptırıldı         
09:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2021 19:01:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: PKK'nın elinden evladı kurtarılan anne, çocukları dağa kaçırılan diğer ailelere umut oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement