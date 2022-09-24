PKK'nın finans kaynağına darbe; 630 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

PKK'nın finans kaynağına darbe; 630 kilo esrar ele geçirildi

24.09.2022 11:45

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Eren Abluka-34 narko terör operasyonları kapsamında Lice kırsalındaki 62 ayrı noktada 168 bin kök skunk, 155 bin kök kenevir ile 450 kilo toz ve 180 kilo kubar esrar ele geçirildiğini açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Eren Abluka-34 narko terör operasyonları kapsamında Lice kırsalındaki 62 ayrı noktada 168 bin kök skunk, 155 bin kök kenevir ile 450 kilo toz ve 180 kilo kubar esrar ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Diyarbakır'da başlatılan Eren Abluka-34 narko terör operasyonları ile terör örgütünün finans kaynaklarına darbe vuruluyor. Eren Abluka-34 operasyonlarının 44'üncü gününde; Diyarbakır'ın Lice ilçesi Yalaza Mahallesi kırsalında önceden tespit edilen 62 ayrı noktada Jandarma Komando Özel Operasyon, Jandarma Komando ve güvenlik korucu su timlerince arazi tarama faaliyeti gerçekleştirildi. Arama ve taramalarda 155 bin 950 kök kenevir, 168 bin kök skunk, 450 kilo toz esrar, 180 kilo kubar esrar, 4 bin metre sulama hortumu ile 3 su motoru ele geçirilerek, terör örgütünün finans sağlaması engellendi.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka operasyonlarının inanç ve kararlı şekilde devam ettiği belirtildi. (DHA)

YORUMLAR
500
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel PKK'nın finans kaynağına darbe; 630 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:13 Ronaldinho: Tüm zamanların en iyisi Messi değil
10:51 14 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan ve "uyuşturucunun etkisindeydim" diyen sapık, mahkemede çark etti: Savunulacak bir şey yok, pişmanım
10:37 Çin'de bomba iddia: Ülkede darbe oldu, devlet başkanı Xi Jinping tutuklandı
09:57 Akşener'in sözleri "adaylığa destek" olarak yorumlandı: Kılıçdaroğlu'na ölünceye kadar şükran duyacağım
09:51 Rusya ile Ukrayna arasındaki esir takasında Putin'in ısrarla istediği ismin yakın dostu Medvedçuk olduğu ortaya çıktı
09:02 TOKİ konut projesinde indirim müjdesinin ardından yeni detaylar ortaya çıktı! 2 şartı yerine getiremeyen başvuruda bulunamayacak
08:31 Buca Belediyesi ile DİSK arasında devam eden toplu sözleşme görüşmeleri sonuçlandı: Asgari ücret 11 bin 500 TL
08:13 Sultangazi'de korkunç olay! Motosikletin arkasında seyahat eden 19 yaşındaki İdris, tramvayın altında kalarak metrelerce sürüklendi
08:05 Camiye ayağında ayakkabı, elinde kazmayla alkollü şekilde girerek tepki çekmişti! Rus turist, mahkeme tarafından sınır dışı edildi
23:15 İran Cumhurbaşkanı Reisi, ülkede yükselen tansiyonu bu sözlerle yorumladı: Düşmanlar ülkemizde kaos çıkarmak istiyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2022 11:52:26. #1.11#
SON DAKİKA: PKK'nın finans kaynağına darbe; 630 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement