Son Dakika Haberleri: PKK'nın Finans Kaynağına Operasyonda 5 Tutuklama

PKK'nın Finans Kaynağına Operasyonda 5 Tutuklama

1 saat önce

ŞIRNAK ile Siirt'te, terör örgütü PKK'ya finans sağlayanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 5'i tutuklandı.

PKK'nın Finans Kaynağına Operasyonda 5 Tutuklama, System.String[]
ŞIRNAK ile Siirt'te, terör örgütü PKK'ya finans sağlayanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 5'i tutuklandı. 

Beytüşşebap Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK'ya finans sağlayanlara yönelik 15 Mart günü Şırnak ve Siirt' te eş zamanlı operasyon başlatıldı. Güvenlik güçleri, Şırnak'ta 6, Siirt'te 2 adrese düzenledikleri operasyonda 8 kişiyi gözaltına aldı.

Beytüşşebap İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Ömer Kaya, Şükrü Dayan, Nimet Dayan, Musa Elçiçek ve Ahmet İnecik tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Savcılık soruşturmasında, tutuklanan zanlıların 2017-2018 yıllarında PKK/KCK/YPG terör örgütüne 1 milyon 365 bin lira finans sağladıkları tespit edildi. - Şırnak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 09:04 Kaynak: DHA

Siirt, Şırnak, PKK, Güncel
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