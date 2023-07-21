PKK'nın sözde finans kolunda faaliyet gösteren şüphelilere Konya'da baskın düzenlendi - Son Dakika
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PKK'nın sözde finans kolunda faaliyet gösteren şüphelilere Konya'da baskın düzenlendi

21.07.2023 10:43

İçişleri Bakanlığı, PKK'nın sözde finans kolunda faaliyetlerde bulunan ve yurtdışından gelen dernek paralarının dağıtımını sağlayan G.K. ile D.İ.'nin Konya'da yakalandığını duyurdu. Terörle Mücadele birimleri ve MASAK Raporları incelemelerinde, şüphelilerin terör örgütüne finansman sağladıkları tespit edildi. G.K'nın terör örgütüyle bağlantılı olduğu ve örgüt mensuplarıyla iletişim kurduğu belirlendi.

Terör örgütü PKK'nın sözde finans kolunda faaliyetlerde bulunan ve yurtdışından gelen dernek paralarının dağıtımını sağlayan G.K. ile D.İ. Konya'da yakalandı.

TERÖR ÖRGÜTÜNE FİNASNMAN SAĞLADIKLARI TESPİT EDİLDİ

İçişleri Bakanlığı, PKK'nın yurtdışı derneklerden elde ettiği paraların dağıtılmasında görevli G.K. ile D.İ.'nin Konya'da yakalandığını bildirdi. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Terörle Mücadele birimleri ve MASAK Raporları incelemelerinde PKK/KCK Terör Örgütü ile irtibatlı yurt dışı merkezli derneklerden kendi isimlerine gelen paraları dağıtarak, terör örgütüne finansman sağladıkları tespit edilen şüpheli G.K ve D.İ adlı şahıslar gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınmıştır. Soruşturma kapsamında, yurt dışında bulunan şüpheli A.K ve H.Ö hakkında "Aranma" kaydı çıkarılmıştır.

ÖRGÜTÜN KURUCULARINDAN KAYTAN'IN YEĞENİ

Gözaltına alınan şüpheli G.K'nın; PKK/KCK terör örgütü KCK Yürütme Konseyi Üyesi, PKK Merkez Komite Üyesi ve PKK Terör Örgütü Elebaşı Abdullah Öcalan ile birlikte terör örgütü kurucularından Ali Haydar Kaytan'ın ve yine örgütte sorumlu faaliyet göstermiş olan Hayati Deniz Kaytan'ın kardeşi olduğu belirlenmiştir. G.K'nın terör örgütünün sözde Dış Koordinasyon sorumlusu olarak ülkemiz cezaevlerinde tutuklu/hükümlü olarak bulunan örgüt mensupları ve aileleriyle irtibatlı olduğu, örgütten aldığı talimatları örgüt mensuplarına ileten şahıslardan olduğu tespit edilmiştir. Halkımızın huzur ve güvenliği için terörle mücadelemiz etkin bir şekilde devam etmektedir."

Terör PKK'nın finans koluna bir darbe daha! Yurt dışı merkezli derneklerden gelen parayı dağıtıyorlardı
Terör PKK'nın finans koluna bir darbe daha! Yurt dışı merkezli derneklerden gelen parayı dağıtıyorlardı
Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • Vatan Sever: biz parasızlıktan şehirden şehire gidemiyoruz. Teröristler ülkemizde cirit atıyor. Nereden nereye Nereden nereye geldi Türkiye... Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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İçişleri Bakanlığı, Konya, PKK, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: PKK'nın sözde finans kolunda faaliyet gösteren şüphelilere Konya'da baskın düzenlendi - Son Dakika
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