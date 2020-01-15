PKK'nın finansal ayağına darbe: 57 kilo esrar ele geçirildi, 3 tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa PKK'nın finansal ayağına darbe: 57 kilo esrar ele geçirildi, 3 tutuklandı - Son Dakika

PKK'nın finansal ayağına darbe: 57 kilo esrar ele geçirildi, 3 tutuklandı

6 saat önce

ŞANLIURFA (İHA) – Şanlıurfa'da PKK/YPG terör örgütünün uyuşturucu ticareti yapacağı istihbaratı alan jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 57 kilo esrar ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

PKK'nın finansal ayağına darbe: 57 kilo esrar ele geçirildi, 3 tutuklandı, System.String[]

ŞANLIURFA (İHA) – Şanlıurfa'da PKK/ YPG terör örgütünün uyuşturucu ticareti yapacağı istihbaratı alan jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 57 kilo esrar ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma komutanlığı terörle mücadele kapsamında, PKK/YPG terör örgütünün Suriye sınır hattından Birecik ilçesine kaçak yollarla uyuşturucu ticareti yapacağına dair istihbarat aldı. Terör örgütünün finansal ayağını yok etmek amacıyla yapılan operasyonda, 57 kilo esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 3 şüpheli şahısta, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 05:57 Kaynak: İHA
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