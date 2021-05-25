PKK'nın geçiş yolları kapatılıyor - Son Dakika

Terör örgütlerine göz açtırılmıyor; PKK'nın geçiş yolları kapatılıyor. Türkiye sınırları içinde varlığı bitme noktasına gelen terör örgütü PKK, Kuzey Irak ve Suriye'de de sıkıştı. Suriye sınırına duvar örülerek burası güvence altına alınırken İran sınırındaki duvar da bitmek üzere.

Her ayrıntının düşünüldüğü 3 metre boyunda 30 santimetre kalınlığındaki duvarların üzerinde bir metreye yakın jiletli teller bulunuyor. Gözetleme kuleleri, kamera, aydınlatma sistemleri ve devriye için de güvenlik yolunun yanı sıra acil durumlar için, yaya ve araç kapıları da inşa ediliyor. Son teknoloji ile donatılan güvenlik duvarında kurşungeçirmez camlı çok sayıda kapı bulunuyor. Bu sayede ekipler sınır boyunca oluşturulan yolda kolaylıkla devriye gezerek hudut güvenliğini sağlıyor.

DAĞLAR VE VADİLERDEN OLUŞAN IRAK SINIRINDA İSE FARKLI BİR STRATEJİ İZLENİYOR

Irak sınırındaki bu alanların en kolay sızma yerleri haline geldiğine dikkat çeken kaynaklar, Türkiye'nin dağlardan geçen sınırı düz alana indirerek kontrol altına almaya çalıştığına işaret ediyor. Düz alandaki stratejik noktalara konuşlanan Türk askeri böylece PKK'nın Kuzey Irak'tan Türkiye'ye geçiş yollarını tamamen kapatıyor.

(İHA)