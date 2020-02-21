PKK'nın gençlik yapılanması mensubu 13 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel PKK'nın gençlik yapılanması mensubu 13 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

PKK'nın gençlik yapılanması mensubu 13 şüpheli adliyeye sevk edildi

7 saat önce

Mersin'de PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması olan Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) üyelerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan biri kadın 13 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

PKK'nın gençlik yapılanması mensubu 13 şüpheli adliyeye sevk edildi, System.String[]

Mersin'de PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması olan Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) üyelerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan biri kadın 13 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin terör örgütü elebaşının yakalanma günü olan 15 Şubat öncesi eylem ve saldırı hazırlığında oldukları tespit edildi.


Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Bu kapsamda terör örgütünün sözde gençlik yapılanması olan DGH içinde faaliyet yürüten şahıslara yönelik çalışma yapan ekipler, 13 şüpheliyi belirledi.


Şahısların muhtelif tarihlerde örgütsel toplantı yaptıkları, cezaevlerinde tutuklu ve hükümlü olarak bulunan örgüt mensuplarına sahip çıkmak amacıyla mektup gönderdikleri, örgüt mensuplarının ailelerine örgüt talimatları doğrultusunda sahip çıktıkları, DGH'nın faaliyetlerinin legal olduğu izlenimi vermek amacıyla HDP Gençlik Meclisleri ilanını yaptıkları ve örgüt elebaşı için yapılan açlık grevi eylemine destek vermek amacıyla örgütsel faaliyetler yürüttükleri belirlendi. Ayrıca şüphelilerin terör örgütü elebaşısının yakalanma günü olan 15 Şubat öncesi eylem ve saldırı hazırlığında oldukları tespit edildi. Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenleyen ekipler, R.D., F.S., M.Y.K., R.T., M.B., S.Ş., M.K., A.E., B.T. ile yaşı 18'den küçük Ö.Ş., S.A., H.T. ve V.Ç.'yi gözaltına alındı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda ise birçok örgütsel içerikli ve toplatma kararı bulunan kitap ve dijital malzemeler ele geçirildi.


Emniyetteki ifadelerinin ardından biri kadın 13 kişi, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. - MERSİN

Mersin, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 11:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Minik Meryem, Atatürk posteri önünde "Ne olur buraya gel" diyerek ağladı
PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 13 gözaltı Avusturya Büyükelçiliği'ne atanan Ozan Ceyhun ülkücü camianın tepkisini çekti Bakan Akar, telsizden İdlib'de görevli askerlere seslendi: Aynı başarıyı göstereceğinize inanıyoruz

Son Dakika Haberleri
18:09 "KİTAP 1820" filminin çekimleri başladı
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler
17:41 Bakanlık Atakan Kayalar için harekete geçti! İşte yapılan o açıklama
16:53 Hakan Altun Avustralya turnesinde
16:24 Pınar Soykan: Pop müzikte lavabo tıkandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 18:23:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: PKK'nın gençlik yapılanması mensubu 13 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]