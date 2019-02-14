Son Dakika Haberleri: PKK'nın Gençlik Yapılanmasına Operasyon: 12 Gözaltı

PKK'nın Gençlik Yapılanmasına Operasyon: 12 Gözaltı

1 saat önce

IĞDIR'da terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik polis tarafından düzenlenen operasyonda, 12 kişi gözaltına alındı.

PKK'nın Gençlik Yapılanmasına Operasyon: 12 Gözaltı, System.String[]
IĞDIR'da terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik polis tarafından düzenlenen operasyonda, 12 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. PKK'nın gençlik yapılanmasını aktifleştirme faaliyetlerinde ve sosyal meydada bölücü örgütü öven paylaşımlarda bulundukları gerekçesiyle 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi. - Iğdır

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 01:11 Kaynak: DHA

Iğdır, PKK, Güncel
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