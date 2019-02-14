PKK'nın Gençlik Yapılanmasına Operasyon: 12 Gözaltı
1 saat önce
IĞDIR'da terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik polis tarafından düzenlenen operasyonda, 12 kişi gözaltına alındı.
IĞDIR'da terör örgütü PKK
'nın gençlik yapılanmasına yönelik polis tarafından düzenlenen operasyonda, 12 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü
ekipleri terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. PKK'nın gençlik yapılanmasını aktifleştirme faaliyetlerinde ve sosyal meydada bölücü örgütü öven paylaşımlarda bulundukları gerekçesiyle 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi. - Iğdır
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 01:11 Kaynak: DHA
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