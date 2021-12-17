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PKK'nın hacker grubuna yönelik soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerden 7'si tutuklandı - Son Dakika

PKK'nın hacker grubuna yönelik soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerden 7'si tutuklandı

17.12.2021 19:37
PKK'nın hacker grubuna yönelik soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerden 7'si tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, terör örgütü PKK/KCK içinde faaliyet gösteren hacker grubuna yönelik soruşturması kapsamında yakalanan zanlılardan 7'si cezaevine gönderildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, terör örgütü PKK/KCK içinde faaliyet gösteren hacker grubuna yönelik soruşturması kapsamında yakalanan zanlılardan 7'si cezaevine gönderildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki (TEM) işlemleri tamamlanan 27 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade veren zanlılardan 9'u itirafçı oldu ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen diğer şüphelilerden 7'si cezaevine gönderildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 7 Aralık'ta, terör örgütü PKK/KCK içinde örgütün talimatıyla faaliyet yürüten "Mezopotamia Hackers" ve "CMG-Team Cold Hackers" isimli gruplara mensup zanlıların, 81 ilde kamu kurum ve kuruluşlarıyla tüzel kişiliklere ait internet sitelerine yönelik yetkisiz erişimler gerçekleştirerek PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptıkları ve örgüt adına maddi taleplerde bulunduklarının tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 42 şüphelinin yakalanması için Ankara merkezli 14 ilde eş zamanlı operasyon başlatılmış, zanlılardan 27'si gözaltına alınmıştı.

Ankara Başsavcılığı, Hacker, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel PKK'nın hacker grubuna yönelik soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerden 7'si tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: PKK'nın hacker grubuna yönelik soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerden 7'si tutuklandı - Son Dakika
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