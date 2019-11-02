Son Dakika Haberleri: PKK'nın hain planını teslim olan terörist deşifre etti
Son Dakika Güncel PKK'nın hain planını teslim olan terörist deşifre etti

PKK'nın hain planını teslim olan terörist deşifre etti

6 saat önce

PENÇE harekatları ve Kıran operasyonlarıyla köşeye sıkışan, Barış Pınarı Harekatı ile dağılma noktasına gelen PKK/YPG/KCK terör örgütünün halkı sokağa dökmek için yeni eylemler planladığı öğrenildi.

PKK'nın hain planını teslim olan terörist deşifre etti, System.String[]

PENÇE harekatları ve Kıran operasyonlarıyla köşeye sıkışan, Barış Pınarı Harekatı ile dağılma noktasına gelen PKK/YPG/KCK terör örgütünün halkı sokağa dökmek için yeni eylemler planladığı öğrenildi.

Güvenlik güçlerine teslim olan bir teröristin ifadesinde, yapılan operasyonlar nedeniyle teröristlerin korku içinde ve moralsiz olduğunu, kimsenin dışarıya çıkmak istemediğini söylediği belirtildi. Teröristin, yaşanan bu durumdan kurtulmak ve örgüte destek sağlamak için terör örgütü elebaşlarının, bir çocuğun öldürülerek 'polis kurşunuyla öldüğü' propagandası ile halkı sokaklara dökmeyi hedeflediklerini söylediği öğrenildi.Güvenlik kaynaklarınca bu durumun, PKK/YPG/KCK terör örgütünün hainlikte sınır tanımadığı, örgütün her zaman masum sivilleri hedef aldığı, sivillerin arkasına saklandıkları, dezenformasyon ve propaganda ile halkı sokağa dökme ve örgüte destek sağlama çabasının son çırpınışları olduğu bildirildi.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 04:12 Kaynak: DHA
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