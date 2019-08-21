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PKK'nın hain saldırısına, Millet Bahçesi'yle yanıt

4 dakika önce

ELAZIĞ'da, PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen ve 3 polisin şehit olduğu, 217 kişinin yaralandığı bombalı saldırının düzenlediği Elazığ Emniyet Müdürlüğü binasının bulunduğu alan, Millet Bahçesi'ne dönüşüyor.

PKK'nın hain saldırısına, Millet Bahçesi'yle yanıt, System.String[]
ELAZIĞ'da, PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen ve 3 polisin şehit olduğu, 217 kişinin yaralandığı bombalı saldırının düzenlediği Elazığ Emniyet Müdürlüğü binasının bulunduğu alan, Millet Bahçesi'ne dönüşüyor.
Terör örgütü PKK, 18 Ağustos 2016 günü Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bombalı araçla saldırı düzenledi. 3 polisin şehit olduğu saldırıda 217 kişi yaralandı. Saldırının ardından emniyet müdürlüğü yeni binasına taşınırken, eski binanın olduğu alan TOKİ  tarafından Millet Bahçesi'ne dönüştürülüyor.
Atatürk Caddesi ve Şehit Korgeneral Hulusi Sayın Caddesi'nin kesiştiği noktadaki 29 bin metrekarelik alanda kurulacak olan Millet Bahçesi'nde, bin 500 metrekarelik alan üzerine de Şehitler Meydanı yapılacak. Millet Bahçesi'nde Şehitler Anıtı, millet kıraathanesi ile havuz ve yürüyüş parkurları olacak.
Terör örgütünün saldırı düzenlediği yerin Millet Bahçesi olmasının anlamlı olduğunu söyleyen çevre sakinlerinden Nisa Yılmaz, "Bu alana Millet Bahçesi'nin yapılmasına çok büyük anlam yüklüyoruz" derken, Sürsürü Mahallesi Muhtarı Ergun Gül, Millet Bahçesi'nin mahallelerine büyük bir önem kazandıracağını ifade etti. Muhtar Gül,"Üç yıl önce düzenlenen hain saldırıda şehit olan polislerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de şifalar diliyorum. Büyük bir sıkıntı ve acı çektik. Lakin yetkililerimiz burayı Millet Bahçesi olması yönünde değerlendirdi. Mahallemize güzel bir hizmettir. Yeşil alanlar mahallelerin oksijen kaynağıdır. Güzel bir hizmet yapılıyor. Vatandaşlarımız büyük bir heyecanla millet bahçesinin bitmesini istiyor" diye konuştu.



Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 03:31 Kaynak: DHA
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