PKK'nın hain saldırısında şehit düşen 13 polis unutulmuyor - IĞDIR

Iğdır'da, 4 yıl önce PKK terör örgütü tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırı sonucu şehit olan 13 polis, her yıl rahmet ve minnetle anılıyor.

Aralık ilçesine bağlı Hasanhan köyü yakınlarında 8 Eylül 2015'te Dilucu Sınır Kapısı'nda görevli polis memurlarını taşıyan minibüs ile koruma görevi yapan otomobilin geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce uzaktan kumandalı bomba patlatılması sonucu şehit düşen 13 polisin şehadetinin üzerinden 4 yıl geçti.

Bebek katili PKK'nın hain saldırısında şehit düşen ve her yıl kentte düzenlenen anma programlarıyla ruhlarına Fatihaların okunduğu, duaların edildiği polis memurları, Iğdırlılar tarafından unutulmuyor.

Iğdır Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Ahmet Akdeniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 şehidin babası olarak hayatında üç kez büyük acı yaşadığını söyledi.

"İki evladımı şehit verdim, 13 polisin şehadetinde aynı acıyı yaşadım"

Allah'tan tek dileğinin bir daha şehit haberi duymamak olduğunu ifade eden Akdeniz, şöyle konuştu:

"Geçmişte 2 evladımı şehit verirken acı yaşadım. Son olarak bu hain bombalı saldırı olurken de büyük acı yaşadım. Yüce Allah'tan şehitlerimize rahmet diliyorum. Allah bu hain PKK terör örgütüne lanet eylesin. Bunlar Türkiye Cumhuriyeti'nin başına bela olan hain bir örgüttür. Bir şehit babası olarak acı gördüm, dileğim odur ki hiç kimse bu acıyı görmesin. 13 polisimizin acısı ilk günkü tazeliğini koruyor, bu manada onları, her yıl anıyoruz. Şehitlerin anası ve babası belki bilmez ama biz her yıl onların ruhlarına dualar edip mevlitlerini okutuyoruz."

"Her zaman şehit olmaya hazırız"

Iğdır 15 Temmuz Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Kamber Güzelkaya ise Iğdırlılar olarak 13 şehit polisin acısını unutmayacaklarını belirtti.

Şehitleri her yıl programlarla andıklarını hatırlatan Güzelkaya, şunları kaydetti:

"Gerek dünyada gerekse Orta Doğu'daki olumsuz gelişmelere baktığımız zaman tarihte hiç olmadığı kadar Türk milletinin birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Bu bilinçle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, 'Benim naçiz vücudum, bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti, ilelebet payidar kalacaktır." şuuruyla bizler de Türk milleti olarak vatanımız uğruna, ezanımız uğruna, ay yıldızlı bayrağımız uğruna her zaman şehit olmaya hazırız."

Türkiye Azerbaycan Derneği (TÜRKAZDER) Iğdır Şubesi Başkanı İlteriş Kağan Taşkınsu da saldırının yaşandığı günün Iğdır tarihine kara bir gün olarak geçtiğini dile getirdi.

Devletin taviz vermeden yürüttüğü terörle mücadeleyi sonuna kadar desteklediklerini aktaran Taşkınsu, şu ifadeleri kullandı:

"Iğdır halkı olarak terörün daima karşısında olacağız. Bayrağımıza, devletimize, vatanımıza kastetmeye çalışanlar asla emellerine ulaşamayacak. Rengini şehitlerimizin kanından alan ay yıldızlı bayrağımız daima zirvelerde dalgalanacak. Bu vesileyle 13 polisimizle birlikte vatan için toprağa düşmüş bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum."