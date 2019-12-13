PKK'nın hayatlarını mahvettiği şehidin anne ve babasına devlet sahip çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel PKK'nın hayatlarını mahvettiği şehidin anne ve babasına devlet sahip çıktı - Son Dakika

PKK'nın hayatlarını mahvettiği şehidin anne ve babasına devlet sahip çıktı

6 saat önce

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 1992 yılında teröristler tarafından iş yerine düzenlenen saldırıda şehit olan Murat Başaran'ın maddi durumları kötü olan anne ve babasına Artuklu Kaymakamlığının girişimleri ile yaşlılık maaşı bağlandı.

PKK'nın hayatlarını mahvettiği şehidin anne ve babasına devlet sahip çıktı, System.String[]

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 1992 yılında teröristler tarafından iş yerine düzenlenen saldırıda şehit olan Murat Başaran'ın maddi durumları kötü olan anne ve babasına Artuklu Kaymakamlığının girişimleri ile yaşlılık maaşı bağlandı.


Terör örgütü PKK'nın 27 yıl önce iş yerine düzenlediği saldırıda Murat Başaran hayatını kaybederken, babası Halef Başaran ise 13 kurşunla yaralanarak aylarca hastanede yaşam mücadelesi verdi. Hain saldırı sonrası ailenin hayatı mahvolarak, ekonomik sorunlarla boğuşmaya başladı. Maddi durumları kötü olan aileye Artuklu Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar sahip çıktı. Ailenin SGK tarafından bağlanan 320 lira maaştan feragat etmesinin ardından kaymakamlığın girişimleriyle sivil şehit babası Halef Başaran (77) ve anne Sabiha Başaran'a (67) yaşlılık maaşı bağlandı. Kaymakam Hacı Hasan Gökpınar, yaşlı çifti evlerinde ziyaret ederek müjdeyi verdi.


"Her an yanlarında olduğumuzu bilsinler"


Devlet olarak daima ailenin yanında olacaklarını vurgulayan Kaymakam Gökpınar, "Bana geldiklerinde ifade ettiler, SGK'yı harekete geçirdik. Maaştan feragat ettiler, öncelikle Sabiha teyzeye 2022 sayılı Kanun'dan kaynaklanan yaşlılık aylığını bağladık. 31 Aralık itibarıyla inşallah amcamızın maaşını bağlayacağız. İkisi de yaşlı aylığına kavuşmuş olacak. Tabii bizim devletimizin yardımları bitmiyor. Her daim her an her türlü yardımla yanlarında olduğumuzu bilmelerini isteriz" dedi.


"Terör bir ayda 3 can aldı bizden"


Terörün hayatlarını mahvettiğini belirten Sabiha Başaran, "3 can aldı bizden 3 can. Bir ay olmadı bizim evimizden 3 cenaze çıktı. Gerçekten de biz zor durumda kaldık. Eşime kimse bakamıyordu. Çocuklarımın hepsi ufaktı" diye konuştu.


Kaymakam Gökpınar'a teşekkür eden Başaran, kaymakamlığın daima yanlarında olduğunu ve kendilerine yardım ettiğini söyledi. - MARDİN

Anne, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 11:55 Kaynak: İHA
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