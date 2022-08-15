PKK'nın ilk eyleminin yıl dönümünde ortalığı karıştıracaklara şafak operasyonu - Son Dakika
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PKK'nın ilk eyleminin yıl dönümünde ortalığı karıştıracaklara şafak operasyonu

15.08.2022 08:12

PKK'nın ilk eyleminin yıl dönümünde ortalığı karıştıracaklara şafak operasyonu Mersin'de 15 Ağustos'ta eylem hazırlığında olan PKK/KCK şüphelilerine yönelik başlatılan operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı Mersin'de 15 Ağustos'ta eylem hazırlığında olan PKK/KCK şüphelilerine yönelik...

PKK'nın ilk eyleminin yıl dönümünde ortalığı karıştıracaklara şafak operasyonu

Mersin'de 15 Ağustos'ta eylem hazırlığında olan PKK/KCK şüphelilerine yönelik başlatılan operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı

MERSİN - Mersin'de 15 Ağustos'ta eylem hazırlığında olan PKK/KCK şüphelilerine yönelik başlatılan operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK terör örgütünün ilk eylemi olan 15 Ağustos'un yıl dönümünde sokakları hareketlendirmek ve eylem hazırlığında olan şahıslarla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda S.A., A.S., M.Ö., M.R., A.M., S.A., İ.A., Y.D., N.A. ve M.A. isimli şüphelileri belirleyen ekipler, operasyon için bu sabah düğmeye bastı. Özel harekat polislerinin de desteğiyle Mersin, Tarsus ve Silifke'de 10 adrese giren ekipler, 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Şahısların ayrıca sosyal medya hesaplarından bölücü terör örgütünü övücü, yüceltici ve sahiplenici paylaşımlar yaptığı tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, adresinde bulunamayan 2 kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

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Mersin'de terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 8 şüpheli yakalandı Mersin'de terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 8 şüpheli yakalandı PKK'nın ilk eyleminin yıl dönümünde ortalığı karıştıracaklara şafak operasyonu PKK'nın ilk eyleminin yıl dönümünde ortalığı karıştıracaklara şafak operasyonu
Kaynak: İHA

Mersin, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa PKK'nın ilk eyleminin yıl dönümünde ortalığı karıştıracaklara şafak operasyonu - Son Dakika

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SON DAKİKA: PKK'nın ilk eyleminin yıl dönümünde ortalığı karıştıracaklara şafak operasyonu - Son Dakika
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