PKK'nın Irak ve Suriye'de kullandığı lav silahı, Türkiye'de de ele geçirildi - Son Dakika

MARDİN'de, güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, daha önce sadece Irak ve Suriye'de ele geçirilen 'Lot 6 PA77' marka lav silahı ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 'Kapan-1' operasyonu kapsamında Ömeryan kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik 'Tetik-2, Şehit Güvenlik Korucusu Evren Başçı' özel birlik operasyonu düzenlendi. Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan aramada, PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınak tespit edildi. Sığınakta, terör örgütü tarafından nadiren kullanılan 'Lot 6 PA77' marka lav silahı bulundu.