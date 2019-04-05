Son Dakika Haberleri: PKK'nın İranlı Sözde Bölge Sorumlusu Etkisiz Hale Getirildi

PKK'nın İranlı Sözde Bölge Sorumlusu Etkisiz Hale Getirildi

45 dakika önce

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Sözde bölge sorumlusu olduğu tespit edilen İran uyruklu PKK/KCK mensubu Aras Rezzan kod adlı teröristin de bulunduğu 15'i ölü, 30'u sağ, 39'u teslim olmak üzere toplam 84 terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi.

PKK'nın İranlı Sözde Bölge Sorumlusu Etkisiz Hale Getirildi, System.String[]
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Sözde bölge sorumlusu olduğu tespit edilen İran uyruklu PKK/KCK mensubu Aras Rezzan kod adlı teröristin de bulunduğu 15'i ölü, 30'u sağ, 39'u teslim olmak üzere toplam 84 terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları hakkında bilgi verdi. Çataklı, Mart ayında icra edilen operasyonlarda sözde bölge sorumlusu olduğu tespit edilen İran uyruklu PKK/KCK mensubu Aras Rezzan kod adlı teröristin de aralarında bulunduğu 15'i ölü, 30'u sağ, 39'u teslim olmak üzere toplam 84 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:17 Kaynak: İHA

İran, PKK, 3. Sayfa
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