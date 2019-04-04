PKK'nın İsviçre Yapılanmasında Yer Alan Terörist Yakalandı

Terör örgütü PKK/KCK'nın İsviçre yapılanmasında yer alan H.M. adlı terörist, Diyarbakır'da yakalandı.

Terör örgütü PKK/KCK'nın İsviçre yapılanmasında yer alan H.M. adlı terörist, Diyarbakır'da yakalandı.



Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde MİT Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda terör örgütü PKK/KCK'nın İsviçre yapılanmalarından Biel Kürt Toplum Merkezi'nde yöneticilik yapan H.M'nin (38) terör örgütüyle bağlantılı bazı gizli görüşmeler yapmak üzere Türkiye'ye geldiği ve örgütün üst yönetiminden aldığı talimatlarla tekrar İsviçre'ye gideceği şeklinde bilgiler elde edilmesi üzerine operasyon düzenlendi.



Diyarbakır Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda yakalanan H.M, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.



İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.M, "terör örgütü propagandası yapmak ve silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandı.



İsviçre'de terör örgütü yandaşlarının düzenlediği etkinliklerde çekilmiş fotoğrafları bulunan zanlının, örgüt adına finans kaynağı sağlamak amacıyla düzenlenen etkinliğe katılanlardan bağış adı altında mali kaynak sağladığı tespit edildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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